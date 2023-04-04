Добыча полезных ископаемых и нефти сократилась в Удмуртии на 2%

За январь-февраль в Удмуртии промышленное производство выросло на 4,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Удмуртстат. Среди регионов ПФО Удмуртия занимает четвертое место, уступая лидирующую позицию Чувашии — 12,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Добыча полезных ископаемых в Удмуртии за этот период снизилась на 2%, а добыча нефти — 2,3%. Спад допущен и в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — в 9,5 раза, лекарственных средств и медицинских материалов — в 8,3 раза, текстильных изделий — в 1,4 раза, полиграфической деятельности и копировании носителей информации — в 1,2 раза.

Вместе с тем рост на 14,2% наблюдался по группе обрабатывающих производств. Выпуск транспортных средств и оборудования увеличился в 2,3 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — в 1,8 раза, электрического оборудования — в 1,6 раза.

Производство пищевых продуктов увеличилось на 7,2%. В энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении отмечен рост на 8,8%. Однако в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений отмечается падение на 19,2%.