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В Нижнем Новгороде мошенник выманил у супругов 2,3 млн рублей

Нижегородская супружеская пара перевела 2,26 млн руб. телефонному мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского управления МВД.

Злоумышленник сообщил 71-летней потерпевшей о якобы поступившей заявке на получение кредита на ее имя. Для отмены операции преступник предложил взять заем в банке и перевести все средства на продиктованный счет. Поверив мошеннику, нижегородка лишилась 1,2 млн руб.

Затем злоумышленник убедил ее супруга, что под угрозой оказались и его сбережения. 68-летний нижегородец перевел мошеннику 1,1 млн руб., половина из которых – личные накопления пенсионеров, остальное – кредитные средства.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Злоумышленника ищут, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Елена Ковалева

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