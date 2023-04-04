На Кубани на 86% вырос спрос на трактористов

В сфере АПК отмечается высокий спрос на трактористов. За последний год по России предложений для них стало на 50% больше, на Кубани – на 86%, отмечает региональный представитель Авито Работы в ЮФО Сергей Коновалов.

«Краснодарский край — один из ведущих регионов страны по производству и переработке сельхозпродукции. Агропромышленный комплекс активно развивается, растут объемы выпуска продукции, расширяется производственная база, в связи с чем отрасль также нуждается в кадрах,— прокомментировал «Ъ-Кубань» господин Коновалов.

По мнению эксперта, росту спроса на квалифицированных специалистов способствует господдержка, которая распространяется на все виды хозяйств: от крупных агрохолдингов до небольших КФХ, а также техническое перевооружение и внедрение инновационных технологий, к примеру, по автоматизации посевов и сбору урожая.

По итогам I квартала этого года количество вакансий в категории «Производство, сырье, сельское хозяйство» выросло на Кубани на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с IV кварталом 2022 года рост составил 23%.

Наиболее высокий спрос в сфере АПК отмечается на трактористов. За год предложений для них на Кубани стало больше на 86%. В среднем водителям тракторов предлагают 44 тыс. руб. в месяц, но в базе Авито Работы есть и более высокооплачиваемые вакансии.

«К примеру, в Северском районе тракторист-механизатор с опытом более трех лет может рассчитывать на заработки в 60-100 тыс. рублей,— рассказал Сергей Коновалов. — До 80 000 рублей обещают трактористу в Динском районе. Специалистов приглашают как на сезонные работы, так и на постоянное трудоустройство. Сельхозпредприятия помогают работникам с жильем, при необходимости могут найти рабочее место для членов семьи».

Также среди наиболее востребованных работников АПК в Краснодарском крае собеседник «Ъ-Кубань» назвал агрономов. В I квартале их стали подыскивать на 63% чаще, чем в том же периоде прошлого года. Средние заработки, которые им предлагают, составляют 54 тыс. руб. При этом агроному со специализацией по цветоводству в Кавказском районе обещают от 100 тыс. руб. Агроном-овощевод в Новороссийском районе сможет получать от 70 до 100 тыс. руб.

Отмечается и рост интереса кандидатов к работе в сельском хозяйстве. Количество откликов на вакансию тракториста увеличилось за год на 57%. В целом интерес к профессиям в группе «Производство, сырье, сельское хозяйство» вырос на 25%. Сейчас в Краснодарском крае на платформе Авито Работа в этой категории размещено почти 12 тыс. объявлений о найме. Соискатели могут выбирать вакансии с учетом своих предпочтений, опыта и образования.

Андрей Пугачев