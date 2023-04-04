Кузбасский «Нефтехимсервис» увеличил за год выпуск автобензина Аи-92 на 23%

Новокузнецкое АО «Нефтехимсервис» в 2022 году увеличило выпуск товарной продукции на своем Яйском нефтеперерабатывающем заводе в Анжеро-Судженске на 15% по сравнению с 2021 годом — до 3,17 млн т, сообщили в пресс-службе компании. В том числе, выпуск автобензина стандарта Евро-5 (Аи-92) вырос на 23%, до 589 тыс. тонн. Стоимость всей товарной продукции составила 114 млрд руб., что на 15% больше показателя 2021 года.

В прошлом году компания продолжила объединение приобретенных ранее производственных площадок ООО «Анжерская нефтегазовая компания» и ООО «НПЗ «Северный Кузбасс» с Яйским НПЗ в единый технологический комплекс. Для этого в конце прошлого года была проложена железнодорожная ветка 3,6 км, соединившая площадку НПЗ «Северный Кузбасс» с Яйским НПЗ для транспортировки нефтепродуктов и последующей переработки. Ее строительство обошлось компании в 200 млн руб.

В апреле компания планирует начать активную стадию на третьей очереди Яйского НПЗ — будут забита первая свая в основание установки замедленного коксования мощностью 1,34 млн т в год и начаты земляные работы на строительной площадке комплекса депарафинизации мощностью 2,6 млн т. В третью очередь завода компания уже инвестировала 3,5 млрд руб. при общей стоимости проекта более 70 млрд руб.

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Игорь Лавренков, Кемерово