Пермьстат: предприятия края незначительно увеличили кредиторскую задолженность

На 1 февраля 2023 года суммарная задолженность по обязательствам предприятия края составила 1,525 трлн руб., ее просроченная составляющая – 49,3 млрд руб., или 3,2% от общей суммы задолженности.

Кредиторская задолженность предприятия края составила 572,4 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи – 36,4 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем сумма кредиторской задолженности увеличилась на 2,2%, просроченные долги уменьшились на 0,9%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 129 организаций края (14,9%). Задолженность предприятий по кредитам и займам составила 953,5 млрд руб., сумма просроченных неплатежей составила 12,9 млрд руб.

Сумма дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего месяца снизилась на 10,8% и достигла 736,8 млрд руб.