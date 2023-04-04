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В Воронежской области законодательно закреплен порядок оказания единовременной выплаты добровольцам

Правительство Воронежской области утвердило постановление о порядке оказания единовременной выплаты контрактникам добровольческих формирований в зоне проведения специальной военной операции. Документ размещен на сайте областного правительства и предусматривает выплату в размере 120 тыс. руб.

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Получателями материальной помощи являются граждане, зарегистрированные на территории Воронежской области и заключившие с 24 февраля 2022 года контракт о пребывании в добровольческих формированиях для выполнения задач, возложенных на вооруженные силы РФ в зоне проведения СВО.

Кроме того, в регионе создана межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и членов их семей. Основными направлениями ее деятельности станет организация взаимодействия исполнительных органов власти и органов местного самоуправления по вопросам оказания поддержки участникам СВО и членам их семей, в том числе социальной поддержке, социальной адаптации, медицинской помощи и реабилитации, психологической помощи, обучения и трудоустройства.

Владимир Зоркий

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