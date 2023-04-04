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На закупку флагов и гербов для школ Башкирии потратят до 25 млн рублей

Министерство образования Башкирии на аукционе 14 апреля выберет поставщика государственных символов России (флагов, гербов, флагштоков), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 25,7 млн руб., его оплатит бюджет республики. Закупка проводится в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Госсимволы необходимо поставить в течение 35 рабочих дней с даты заключения контракта в 275 учебных заведений районов и городов Башкирии. В комплект входят по одному флагу России с уличным флагштоком, протокольный флаг Российской Федерации, большой и малый гербы России, а также по десять настольных флагштоков каждый с одним флагом. Символика должна быть изготовлена не ранее 2022 года.

Майя Иванова

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