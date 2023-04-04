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Коммерсантъ FM
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Минобрнауки обязало вузы формировать у студентов нетерпимость к экстремизму

Вузы в России должны будут формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму, а также способность противодействовать им. Новая дисциплина вводится приказом Минобрнауки.

В федеральных государственных образовательных стандартах прописаны требования к результатам освоения программы бакалавриата. Она должна устанавливать ряд компетенций, в том числе гражданскую позицию. Эта компетенция описывалась как способность «формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению». Минобрнауки своим приказом заменило эту формулировку на «формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности».

Как в пресс-службе министерства заявили ТАСС, нововведение касается программ бакалавриата и специалитета. Приказ вступит в силу 1 сентября.

В июне 2022 года в Минобрнауки заявили, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. Российские власти решили отказаться от Болонской системы (подразумевает разделение учебного процесса на четыре года бакалавриата и два года магистратуры) и создать свою собственную. Предполагалось, что в новой системе высшего образования введут специалитет по точным наукам.

Лаура Кеффер

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