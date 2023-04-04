ФАС возбудила дело на оператора связи из-за высоких цен в Крыму и Севастополе

ФАС возбудила антимонопольное дело против крымского оператора связи «К-Телеком» (работает под брендом Win mobile). Ведомство усмотрело необоснованно высокую цену на роуминг внутри РФ на территориях Крыма и Севастополя, где сейчас действует национальный роуминг. Об этом сообщили «Ъ» в антимонопольной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Средневзвешенные тарифы, установленные крымской компанией, превысили себестоимость услуг по межоператорскому роуминговому взаимодействию»,— отмечают в ФАС. Там заявили, что это «ущемляет интересы операторов связи», которые не оказывают услуги связи и не имеют собственных сетей на территории Крыма и Севастополя, а также их абонентов.

В августе 2022 года «МегаФон» и «Вымпелком» подали на крымского оператора связи первичную жалобу. В «МегаФоне» отметили, что конечная стоимость связи для абонентов в роуминге зависит от тарифов роуминговых партнеров.

Крупнейшие российские мобильные операторы в Крыму и Севастополе не работают, при использовании их услуг в регионах действует роуминг. Для абонентов МТС минута стоит 3,5 руб., сообщение — 2,3 руб. Абонентам «Мегафона» придется заплатить за две недели 399 руб. абонентской платы за час звонков и 10 Гб интернета. Для клиентов «Билайн» минута исходящего звонка составит 3 руб., сообщение — 2,5 руб., а 1 Гб интернета — 200 руб. в день. В Tele2 исходящие звонки, сообщения и 1 Мб интернета стоят по 3 руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «К-Телеком» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Оно работает на базе сети Vodafone в Крыму и с прошлого года на 100% принадлежит АО «АйСи Инвест», владельцем которого является Павел Кузнецов. В 2022 году выручка «К-Телеком» составила 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб.

Гендиректор петербургского оператора «Комфортел» Дмитрий Петров предполагает, что решение ФАС должно «повлиять на завышенные тарифы» «К-Телекома». Он считает, что другие местные операторы связи также могут инициировать расследования ФАС относительно тарифов на интернет в регионе. По его данным, сейчас стоимость составляет 40–45 руб. за Мбит/с, что примерно вдвое больше, чем в соседнем Краснодарском крае.

Сейчас на полуострове работают четыре мобильных оператора: «К-Телеком» (бренд Winmobile), «КТК Телеком» (бренд Volna), «КрымТелеком» и «СевМобайл».

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram