Специалисты Минприроды не нашли следов волков в Рыльском районе Курской области после жалобы о нападении хищников

Специалисты Минприроды при обследования территории охотничьих угодий в Рыльском районе Курской области не нашли следов волков после жалобы местного жителя о нападении хищников на домашний скот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщили в облправительстве, информация о нападении волков появилась 3 апреля в социальных сетях одного из курских СМИ. По словам хозяина животных, он видел волка, напавшего на стадо, около 23 часов 2 апреля. Мужчине якобы удалось спугнуть хищника, а утром он обнаружил, что погибло шесть животных.

Как уточнили в Минприроды, владелец стада проживает в 250 метрах от леса. На территории хозяйства складируются шкуры животных, при этом специальное место для хранения не выделено, участок находится в неухоженном состоянии. В обследовании территории приняли участие охотовед Рыльского района, заведующий Ивановским ветучастком и директор охотхозяйства ООО «Велье». Обследование планируется продолжить. В случае обнаружения мест обитания волков будет «незамедлительно принято решение о регулировании численности хищников».

В 2020 году стало известно, что в Тамбовской области почти исчезли волки — самый известный неофициальный символ региона. Экологи нашли в местных лесах только две особи. На грани исчезновения эти животные и в соседних областях. Власти при этом приветствуют отстрел волков из-за опасности для фермеров и риска распространения бешенства.

Владимир Зоркий