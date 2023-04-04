РБК: основной акционер автоперевозчика Globaltruck готов продать бизнес

Основной владелец и сооснователь автомобильного перевозчика Globaltruck Александр Елисеев ведет переговоры о продаже бизнеса группы, сообщает РБК со ссылкой на источники. Потенциальным покупателем является транспортно-логистическая группа «Монополия».

В настоящее время стоимость контрольного пакета акций, принадлежащего господину Елисееву, оценивается на Московской бирже в 2,589 млрд руб. По словам собеседника РБК, предприниматель может получить в результате сделки более крупную сумму.

По данным издания, владельцы Globaltruck хотели выставить компанию на продажу с середины прошлого года. По состоянию на начало апреля планируется, что подписание обязывающих документов произойдет в течение нескольких недель.

Сейчас автопарк Globaltruck насчитывает более 1 240 грузовых машин, средняя стоимость каждой составляет свыше 10 млн руб., отмечается в сообщении.

Представители потенциального покупателя компании — группы «Монополия» — возможную сделку пока не комментируют.

Выручка перевозчика Globaltruck по МСФО за девять месяцев 2022 года составила 9,418 млрд руб. (+7,7%). В частности, оборот группы от оперирования собственным парком — 6,63 млрд руб. (+2,1%), от экспедирования — 2,788 млрд руб. (+23,7%). Других финансовых показателей по итогам девяти месяцев в компании не раскрывали.

Александр Кислов