«Магнит» откроет 50 магазинов нового формата

В 2023 году «Магнит» откроет 50 магазинов формата «у дома плюс». Новые точки появятся в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.

Как уточняет компания, ассортимент подобной линейки магазинов больше, чем у стандартного «Магнита у дома», и насчитывает около 10 тыс. товаров. Площадь будущих точек составляет от 650 до 1 тыс. кв. м.

В новой линейке магазинов расширен ассортимент охлажденных напитков и продуктов, выпечки, кулинарии, они оборудованы зонами кафе с кофе-станциями, помимо этого добавлены популярные позиции «Магнит Косметик». Все магазины будут подключены к сервисам доставки «Магнит»

Олег Исаев

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