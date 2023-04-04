Холдинг AVA Group приобрел краснодарский ТРЦ «СБС Мегамолл»

Президент инвестиционно-строительного холдинга AVA Group Ваган Арутюнян приобрел 100% доли в ООО «СБС Мегамолл», сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе холдинга, не назвав сумму сделки. ООО «СБС Мегамолл» владеет и управляет одноименным торгово-развлекательным центром в Краснодаре.

ТРЦ «СБС Мегамолл» является одним из первых торговых объектов крупного формата в Краснодаре, он был открыт в 2002 году, площадь торгово-развлекательного центра составляет 250 тыс. кв. В «СБС Мегамолл» работает торговая галерея, а также развлекательный центр «Семь звезд» с кинотеатром и боулинг-клубом. Учредителем ООО «СБС Мегамолл» ранее являлась компания Global Bridge Limited (Кипр).

ООО «Группа компаний «АВА» зарегистрировано в июле 2016 года в Краснодаре, бенефициар и президент компании – Ваган Арутюнян. ГК «АВА» является головной компанией холдинга AVA Group, в который входят девелоперы «АВА-Девелопмент», «АВА-Девелопмент Плюс», «СЗ «АСК 6» и другие. AVA Group также работает в сфере цифровизации, гостеприимства, здравоохранения и логистики, кроме того, занимается производством. Холдинг представлен в Москве, Ростовской области, Краснодарском крае и Адыгее.

Анна Перова, Краснодар