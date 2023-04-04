Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:34

Жителя Башкортостана и четырех ижевчанок в Удмуртии обвиняют в организации занятия проституцией в СПА-салоне

В столице Удмуртии перед судом предстанут житель Башкортостана и четыре местные жительницы, которых обвиняют в организации занятия проституцией и содержании притона (ст. 241 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Так, по данным следствия, в СПА-салоне в Устиновском районе города жителям оказывались услуги сексуального характера, за которые платили посетители. При этом притон организовал житель Башкортостана, однако в группу также входили руководитель салона и три администратора.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Участникам преступной группы грозит до пяти лет лишения свободы.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...