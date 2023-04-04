Жителя Башкортостана и четырех ижевчанок в Удмуртии обвиняют в организации занятия проституцией в СПА-салоне

В столице Удмуртии перед судом предстанут житель Башкортостана и четыре местные жительницы, которых обвиняют в организации занятия проституцией и содержании притона (ст. 241 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Так, по данным следствия, в СПА-салоне в Устиновском районе города жителям оказывались услуги сексуального характера, за которые платили посетители. При этом притон организовал житель Башкортостана, однако в группу также входили руководитель салона и три администратора.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Участникам преступной группы грозит до пяти лет лишения свободы.