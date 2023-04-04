На Кубани 5 и 6 апреля ожидаются ливни с грозами и похолодание

В Краснодарском крае 5 и 6 апреля местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются ливни с грозами, сообщают в краевом гидрометцентре.

Порывы ветра 5 апреля будут достигать 20 м/с, а 6-го — шквалистый ветер в крае стихнет до 14 м/с. Ночью 5 апреля температура воздуха ожидается 7…12°С, днем — до 21°С. Ночью 6 апреля температура опустится до 5…10°С, а днем ожидается 17°С.

На Черноморском побережье ожидается облачная погода с прояснениями. На 6 апреля синоптики ожидают сильный дождь с порывами ветра до 14 м/с. На участке от Анапы до Геленджика 5 апреля ожидается шквалистый ветер с порывами до 18 м/с. Температура воздуха — 17°С.

Андрей Пугачев

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