Жители Самары поддержали стройку храма на Проране

На общественных обсуждениях на тему предоставления разрешения на использование земли под религиозные цели в самарском поселке Проран 11 человек проголосовали «за». Двое выступили против. Документ опубликовала городская администрация.

Речь идет о земельном участке площадью около 6,6 тыс. кв. м. Он находится в Самарском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Заявителем на общественных обсуждениях по этой теме выступил Волошин А.В. Он пояснил, что «по инициативе постоянных жителей еще в начале 2000 годов митрополит Самарский и Сызранский Сергий благословил, а администрация Самары выделила участок под строительство православного храма в поселке Проран рядом с пристанью». Однако до 2023 года Самарская Епархия не могла приступить к стройке. В итоге землю переоформили для использования под туристические цели.

По словам заявителя, «православный храм поможет сделать остров местом не только красивым, но еще и святым». Поддержавшие проект горожане высказали надежду, что церковное учреждение придаст смысл жизни горожан. Ранее горожане выступили за строительство храма в Промышленном районе.

Георгий Портнов