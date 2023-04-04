В Челябинской области ОПГ «черных риелторов» обвиняют в хищении 60 млн рублей

Сотрудники главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области предъявили обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1,2 ст. 210 УК РФ) 15 жителям региона, которые ранее стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью. Сумма ущерба от их действий составила 60 млн руб., сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, «черные риелторы» использовали две схемы мошенничества. Одна из них – присвоение квартир умерших людей без прямых наследников. Соучастники с помощью подделки документов переоформляли жилье на себя и продавали. «Второй сценарий предполагал поиски граждан, которые злоупотребляют спиртным, ведут асоциальный образ жизни и имеют крупные задолженности за коммунальные услуги. Фигуранты уговаривали их продать недвижимость вместе с долгами и переселиться в более дешевое жилье»,– сообщает Ирина Волк. По факту деньги от сделки присваивали «риелторы», владельцы квартир оказывались в арендованных на короткий срок комнатах общежитий, а затем на улице.

Следствие установили не менее 20 эпизодов преступлений с ущербом на общую сумму порядка 60 млн руб. Среди задержанных участников преступного сообщества несколько ранее судимых, в том числе за аналогичные преступления. Одна из соучастниц – профессиональный риелтор. Деятельность группировки пресекло ОБОП УУР ГУ МВД России по Челябинской области при взаимодействии сотрудниками УФСБ России по региону.