Спикер Саратовской облдумы отчитался о доходах

Председатель Саратовской областной думы, бывший глава администрации регцентра Михаил Исаев раскрыл данные о своих доходах и расходах за 2022 год. Краткую выжимку из декларации политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Всего господин Исаев за прошлый год заработал 7,9 млн руб. Сумма состоит из зарплаты сначала главы города, а затем спикера облдумы, а также из расчета за 150 дней неотгулянного отпуска, полученного господином Исаевым при увольнении из администрации.

В собственности у Михаила Исаева также находится квартира, где политик живет с семьей. Спикер облдумы также уточнил, что у него на иждивении находятся трое детей.

«Часть средств направил на благотворительные цели, связанные с работой в округе и поддержкой бойцов специальной военной операции», — уточнил Михаил Исаев.