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«Рикор Электроникс» в 7,5 раза увеличил чистую прибыль

Арзамасское АО «Рикор Электроникс», производитель электроники для промышленности и компьютерного оборудования, в 2022 году увеличил чистую прибыль в 7,5 раза, до 846 млн руб. Выручка предприятия возросла в 2,6 раза и составила 4,3 млрд руб., следует из отчетности компании.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дебиторская задолженность «Рикор Электроникс» в прошедшем году увеличилась вдвое, до 1 млрд руб., кредиторская сократилась на 14,1% и составила 783,1 млн руб.

В 2021 году «Рикор Электроникс» запустил в Нижегородской области производство серверов, ноутбуков и планшетов мощностью 1 млн штук в год с инвестициями 3,2 млрд руб. Также компания планировала начать выпускать смартфоны и экспортировать продукцию.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Рикор Электроникс», зарегистрировано в ноябре 1993 года. Уставный капитал с октября 2021 года – 10,1 млн руб. 63,49% принадлежат Армену Маргаряну, 10,87% – Владимиру Шестакову, 2,67% – Андрею Шперлингу. До начала 2000-х предприятие выпускало электронные комплектующие для предприятий Министерства обороны, затем приставки для «умного» телевидения, а потом перешло на выпуск серверов. Также «Рикор» выпускает электронику для отечественного автопрома и локализованных производств международных компаний.

Владимир Зубарев

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