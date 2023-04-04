На Кубани за сутки выявили 123 случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 123 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 40 случаев, в Динском районе — 16, в Сочи — 13, в Тимашевском — 12, в Новороссийске — семь. По шесть заболевших обнаружили в Ейском и Северском районах, по три — в Анапе и Апшеронском районе. Еще по два положительных теста получили в Кавказском, Лабинском, Славянском и Староминском районах, по одному — в Горячем Ключе, Белоглинском, Красноармейском, Крымском, Кущевском, Мостовском, Отрадненском, Павловском и Тбилисском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 240 человек, в стационарах — 1251. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 358 115 случаев заболевания. Из них с выздоровлением выписали 345 451 человека, скончались — 11 173.

Татьяна Ручкина

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