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Коммерсантъ FM
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«Тучи над Phillips сгущаются»

Дмитрий Буткевич — о перспективах аукционного дома

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие претензии к Phillips возникли в Великобритании.

Фото: Beth A. Keiser / AP

Фото: Beth A. Keiser / AP

Я вот все ждал, когда общая волна нелюбви ко всему российскому, особенно почему-то к нашей культуре, накроет аукционный дом Phillips. Напомню, что он является одним из старейших в мире (основан в 1796 году), третий по возрасту среди «британцев». Phillips прочно входит в десятку крупнейших мировых аукционов, а в некоторых сегментах, скажем, в современном искусстве, ювелирке, дизайне, является лидером. Проводит торги в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге и Женеве. С 2008 года принадлежит Леониду Фридлянду и Леониду Струнину, основателям Mercury Group, московского ритейлера предметов роскоши. Кстати, сообщают, что сделка составила в целом $60 млн.

Что сказать? Дом тщательно дистанцировался от русского арт-рынка. Все, помню, ждали, что вот, наконец, когда Mercury купила Phillips, наше искусство в мире полезет в топ! Ан нет, никаких преференций. Специализированных «русских» торгов Phillips не проводил, даже когда их устраивали все остальные операторы рынка. Работы русского происхождения редко участвовали в общих аукционах современного искусства и только вперемешку с другими авторами. Дом позиционировал себя как наднациональный торговец антиквариатом.

Но все же упреки в российском происхождении оказались неизбежны. Британцы из газеты The Guardian ознакомились с аудиторскими отчетами и обвиняют дом в шатком финансовом положении. Там все очень сложно, а я не экономический обозреватель, чтобы в этом разбираться.

Как сообщается, аудиторы подняли тревогу по поводу финансовой стабильности аукционного дома из-за рисков для его активов в размере $110 млн и неуверенности в способности его владельцев нести потенциальные убытки. Также среди возможных рисков аудиторы указывают на «exposure (контакт) материнской компании дома Phillips с российско-украинским конфликтом». Имеется в виду, что доступ к средствам Mercury Group, а также потенциальное отмывание денег и репутационные риски, могут создать проблемы для аукционного дома. Так что тучи над Phillips сгущаются.

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