Кемеровский домостроительный комбинат увеличит производственные мощности на 20%

Кемеровский домостроительный комбинат (входит в ООО «СДС-Строй») планирует инвестировать 427 млн руб. в расширение производственных мощностей на 20%. сообщил на заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса директор компании Дмитрий Сычев. В результате мощность комбината увеличится до 180 тыс. кв м жилья

По проекту для этого будет произведена модернизация производственных мощностей в 2022-2026 годах с созданием 250 новых рабочих мест. На окупаемость планируется выйти в 2027 году.

Дмитрий Сычев пояснил, что 85% выпускаемой продукции придется на различные системы серий крупнопанельного домостроения, применяемых в жилищном строительстве в регионе в настоящее время. Кроме того, планируется выпускать железобетонные сваи, плиты перекрытия, товарный бетон и раствор, прочие железобетонные изделия. Он уточнил, что эта продукция используется практически всеми строительными компаниями в Кузбассе.

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Игорь Лавренков, Кемерово