Житель Краснодара осужден за обман гражданина Вьетнама при международном переводе средств

Первомайский районный суд Краснодара признал местного жителя Рафаэля Ильченко виновным в хищении средств в сумме 280 тыс. руб., принадлежащих гражданину Вьетнама. Подсудимому назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. Данные об этом опубликованы в картотеке суда.

По информации суда, в июне 2022 года Рафаэль Ильченко в одном из мессенджеров получил предложение подработать – осуществлять от своего имени банковские переводы во Вьетнам через платежную систему «Золотая корона». Заказчик пояснил, что предназначенные к переводу средства принадлежат гражданам Вьетнама, которые занимаются предпринимательской деятельностью в Краснодаре. Поскольку при таких переводах существует лимит в пределах 300 тыс. руб. в месяц, то граждане Вьетнама, которым требуется переслать на родину более значительную сумму, привлекают подставных отправителей, которым платят 1 тыс. руб. за каждую финансовую операцию.

Рафаэль Ильченко согласился участвовать в схеме и от своего имени перевел на счет получателя во Вьетнаме 280 тыс. руб. Однако на следующий день он снова пришел в банк и написал заявление на возврат средств, после чего получил деньги наличными. Когда отправителю стало известно о снятии средств, он обратился в полицию, господин Ильченко пояснил следователю, что он сам собирался отдать деньги гражданину Вьетнама, но не смог его найти. По словам Рафаэля Ильченко, он якобы испугался, что переводом во Вьетнам могут заинтересоваться правоохранительные органы, для чего отменил финансовую операцию.

При назначении наказания подсудимому суд учел тот факт, что Рафаэль Ильченко полностью возместил ущерб потерпевшему.

Анна Перова, Краснодар