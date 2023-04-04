В Керчи будут судить лишенного прав водителя BMW, сбившего двух детей

Прокуратура Керчи направила в суд уголовное дело в отношении жителя, который, не имея водительских прав, сбил двух детей. Один из них скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

18 января 2023 года мужчина не справился с управлением и наехал на декоративную арку, находящуюся на территории одного из скверов в районе улицы генерала Петрова. Также он сбил двух детей 2014 и 2015 годов рождения. Их госпитализировали с травмами, однако через несколько дней один из них скончался.

Мужчина скрылся с места происшествия. Его автомобиль обнаружили полицейские и оперативно установили его личность. В отношении него было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, лишенным права управления транспортными средствами (п.п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). По требованию прокуратуры Керчи также было возбуждено уголовное дело за оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). На имущество мужчины был наложен арест.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram