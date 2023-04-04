В Краснодаре задержали владельца брошенного у здания краевой администрации автомобиля «шерифа»

В Краснодаре задержали мужчину, который припарковал у здания администрации края BMW. Его привлекли к административной ответственности за организацию несанкционированной акции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. В чем суть акции, не уточняется.

В отношении задержанного составлены административные материалы за нарушение ПДД и проведение несанкционированного публичного мероприятия. Собранные материалы направили в суд. Мужчине грозит штраф или административный арест на срок до 10 суток.

44-летний мужчина утром 4 апреля поставил возле здания краевой администрации BMW, стилизованный под полицейский автомобиль США. Он привез его на прицепе минивэна. Подозрительных предметов в машине не обнаружили, ее эвакуировали.

Татьяна Ручкина

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