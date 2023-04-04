В Челябинской области для мониторинга ситуации с пожарами вывели беспилотники

С 4 апреля сотрудники МЧС усиливают работу по предупреждению природных пожаров в Челябинской области. В том числе для мониторинга ситуации начнут использовать беспилотные летательные аппараты, сообщает ГУ МЧС России по региону.

К работе приступили патрульно-контрольные группы, которые будут следить за соблюдением правил пожарной безопасности. С помощью беспилотников организован мониторинг территорий для выявления палов сухой растительности и разведения костров.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области на 3 апреля, в регионе было зафиксировано 101 ландшафтный пожар на общей площади 90 га. Причиной всех возгораний стало небрежного обращения человека с огнем. В этом году существенно выросли штрафы за нарушение правил пожарной безопасности: для граждан – до 15 тыс. руб., должностных лиц – до 30 тыс., юридический – до 400 тыс. руб.