Больше 110 млн рублей субсидий получат предприятия Удмуртии на развитие и новое оборудование

18 предприятий Удмуртии, участвующих в конкурсе минпромторга региона, получат 110,6 млн руб. субсидий на развитие промышленности. В числе победителей предприятия оборонно-промышленного комплекса, производители химической, металлургической, электронной продукции, а также товаров народного потребления, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, средства направят на технологическое присоединение, уплату первого взноса лизингового платежа и покупку нового оборудования.

Господдержка позволит в ближайшие три года увеличить рабочие места, а также привлечь предприятиями 9,5 млрд руб. инвестиций.