Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Больше 110 млн рублей субсидий получат предприятия Удмуртии на развитие и новое оборудование

18 предприятий Удмуртии, участвующих в конкурсе минпромторга региона, получат 110,6 млн руб. субсидий на развитие промышленности. В числе победителей предприятия оборонно-промышленного комплекса, производители химической, металлургической, электронной продукции, а также товаров народного потребления, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, средства направят на технологическое присоединение, уплату первого взноса лизингового платежа и покупку нового оборудования.

Господдержка позволит в ближайшие три года увеличить рабочие места, а также привлечь предприятиями 9,5 млрд руб. инвестиций.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...