Наноспутники с приборами из Самары отправятся на орбиту в декабре 2023 года

Компактные гиперспектрометры для наноспутников разработаны на базе Самарского национального исследовательского университета им. Королева. Разработка позволит решать задачи экологического мониторинга и умного земледелия. Об этом сообщает вузовский Центр по связям с общественностью.

«Приборы планируется вывести на орбиту в декабре 2023 года в рамках научно-образовательного проекта Space-Pi на борту двух наноспутников производства российских компаний "Спутникс" и "Геоскан"»,– приводятся в сообщении слова профессора кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королева, доктора физико-математических наук Романа Скиданова.

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Кроме того, с помощью гиперспектрометров можно будет отслеживать выбросы парниковых газов и выполнять геологоразведку труднодоступных мест, а также обнаруживать возможные месторождения различных минералов, нефти и газа. Оборудование создано при финансовой поддержке по федеральной образовательной программе «Дежурный по планете».

Ранее самарские ученые запатентовали космическую платформу для малых спутников. На базе нее планируется оперативная разработка линейки малых космических аппаратов различного назначения.

Георгий Портнов