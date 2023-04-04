Налоговики взыскивают 80 млн рублей с винно-водочного завода «Бальзам»

Межрайонная инспекция ФНС № 18 в первой инстанции взыскала 80 млн руб. с ООО «Бальзам» – винно-водочного завода, производство которого расположено в Чкаловске. Речь в иске шла о доначисленном НДС за четвертый квартал 2019 года, в ходе проверки налоговики выяснили, что предприятие необоснованно предъявило к вычету крупные суммы налога по счетам-фактурам с шестью организациями.

Как указал нижегородский арбитражный суд в решении, отсутствие мотивированных и документальных возражений ответчика по существу расценивается как признание обстоятельств, на которые сослалась налоговая инспекция в исковых требованиях. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Иван Сергеев