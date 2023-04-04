Алтайский губернатор подписал соглашение с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения

Алтайский край подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения и с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Об этом сообщил алтайский губернатор Виктор Томенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

«Задача – привлечь к нам для съемок крупные кинокомпании. Считаю, это будет отлично работать и на продвижение Алтайского края, и с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций»,– пояснил господин Томенко в своем Telegram-канале. Губернатор напомнил, что регион не раз предоставлял кинокомпаниям съемочные площадки. Там, в частности, снимались фильмы «Белый клык», «Печки-лавочки», «Ермак» и др.

По данным Ассоциации продюсеров кино и телевидения, она объединяет крупнейшие российские кинокомпании. Члены ассоциации производят более 60% всего отечественного аудиовизуального контента: сериалы, полнометражные, документальные и анимационные фильмы.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в декабре 2022 года правительство Алтайского края создало региональную кинокомиссию «в целях развития и популяризации региональной киноиндустрии, создании условий для производства и распространения фильмов в Алтайском крае». Она занимается сбором, обработкой и анализом информации о потенциальных съемочных площадках, местных актерах, местах размещения участников кинопроизводства и т. д.

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Валерий Лавский