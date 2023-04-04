В Кузбассе реконструируют курорт «Горная Саланга» за 110 млн рублей

Горнолыжный комплекс «Горная Саланга» в Кемеровской области будет отремонтирован, в том числе в полтора раза увеличен номерной фонд, расширены количество и протяженность трассы.

«Мы собираемся для спортсменов на 60% увеличить количество мест - со 100 до 160, увеличить всевозможные трассы, вложив почти 110 млн руб.», - сообщил директор курорта Дмитрий Андрющенко (цитата по ТАСС).

По словам руководителя курортного комплекса, растущий спрос требует расширения инфраструктуры. Необходимо обновить электроподстанцию, водозаборную станцию, котельную и дорогу общего пользования к курорту длиной 3 км.

Согласно информации курорты, с 2014 года на базе комплекса проходят сборы по 16 видам спорта. Здесь же расположен крытый спортивный комплекс общей площадью более 2 тыс. кв. м.

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Лолита Белова