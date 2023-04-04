Возле Павловской ГЭС в Башкирии изменили границы двух районов

Депутаты Курултая Башкирии приняли закон об изменении границ Нуримановского и Благовещенского районов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Переустройство административных границ связано с работой Павловской ГЭС и объектов энергетики, которые частично расположены на территории Нуримановского района, а частично — Благовещенского. Новые границы проведены с учетом фактического обслуживания объектов энергетики и перспектив развития Павловского судоходного шлюза, говорится в сообщении.

В результате изменения границ часть территории Октябрьского сельсовета Благовещенского района площадью 6,7 тыс. кв. м вместе с частью объектов энергетики и гидротехнических сооружений войдет в состав Павловского сельсовета Нуримановского района.

На постановку на кадастровый учет уточненных границ участка и образованных в результате реконструкции объектов капитального строительства из бюджета Нуримановского района планируют выделить 450 тыс. руб.

Закон направлен на подпись главе Башкирии Радию Хабирову. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Майя Иванова

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