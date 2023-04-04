Продолжительность жизни татарстанцев в 2025 году должна превысить 75 лет

Ожидаемая продолжительность жизни жителей Татарстана в 2025 году должна вырасти до 75,03 года. Постановление об этом подписал глава правительства республики Алексей Песошин. При этом уровень смертности должен составить 13 человек на 1 тыс. жителей.

В прошлом году продолжительность жизни татарстанцев составила в среднем 74,58 года. Это на 3,3 года больше, чем в 2021-м. В четвертом квартале 2023-го она составит 74,06 года, в 2024-м — 74,55 года.

Уровень смертности в четвертом квартале этого года должен составить 15 человек на 1 тыс. жителей, в следующем 14,5 человек.

"Ъ-Казань"