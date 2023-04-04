Стоимость модернизации светильников в Учалах выросла на 4,8 млн рублей

Администрация Учалов на повторном конкурсе 24 апреля выберет подрядчика модернизации уличного освещения, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 104,2 млн руб., его профинансирует муниципальный бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В течение полугода после заключения контракта подрядчик должен заменить 2,76 тыс. светильников на 159 улицах. Новые светодиодные светильники должны прослужить семь лет. За это время ожидаемая экономия составит 3,53 млн кВт/ч.

Как сообщал «Ъ-Уфа», администрация Учалов планировала выбрать поставщика светильников для уличного освещения 23 марта. Начальная цена контракта тогда составляла 99,42 млн руб. За неделю до подведения итогов закупка была отменена заказчиком.

Майя Иванова

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