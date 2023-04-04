В Воронеже адвоката Юлию Белкину заподозрили в мошенничестве

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст. 30., ч.3 ст. 159 УК РФ, до 6 лет лишения свободы) в отношении адвоката Юлии Белкиной. Как рассказали «Ъ-Черноземье» источники в юридическом сообществе региона, дело возбуждено на основании материалов областного управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемая почти за 500 тыс. руб. якобы пообещала знакомому добиться привлечения его обидчика к уголовной ответственности за вымогательство (ст. 163 УК РФ). Деньги она могла получить через посредника — коллегу и родственника Илариона Белкина. Он имеет статус свидетеля в деле. Госпожа Белкина находится под подпиской о невыезде. В региональном управлении СКР пока воздержались от официальных комментариев этого дела.

Согласно данным Адвокатской палаты Воронежской области, Юлия Белкина работает в адвокатской консультации Центрального района Воронежа. В ее окружении от комментариев воздержались. Сама Юлия Белкина в течение дня не ответила на вопросы «Ъ-Черноземье» в мессенджере, ознакомившись с ними.

Владимир Зоркий