Помощник губернатора Курганской области получил почетную награду

Начальник управления специальных программ аппарата губернатора — помощник губернатора Курганской области Станислав Носков награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Станиславу Носкову 49 лет. В 2005–2018 годах он проходил службу в ГУ МЧС по Курганской области, занимал должности заместителя и первого заместителя ведомства. В октябре 2018 года занял пост замглавы управления реабилитации территорий и защиты населения региона. После реорганизации структуры в 2020 году стал временно исполняющим обязанности директора, а позднее руководителем областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.