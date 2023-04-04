В Уфе приостановили работу пекарни «Лисичкин хлеб» из-за нарушений норм СанПин

Октябрьский райсуд Уфы приостановил работу пекарни «Лисичкин хлеб» на проспекте Октября, 124, из-за нарушений норм СанПин. Владелец сети пекарен привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст.6.6 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной службы судебных приставов. Ограничения введены с 28 марта.

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Проверка управления Роспотребнадзора по Башкирии была инициирована после обращений жителей дома, где располагается пекарня. Специалисты управления выявили, что загрузка сырья и пищевых продуктов в пекарню организована со стороны двора многоквартирного дома, где расположены подъезды, что нарушает нормы СанПин.

ООО «Лисичкин хлеб» зарегистрировано в Уфе в декабре 2019 года. Принадлежит Кириллу Федотову. Компания занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. В Уфе работает 10 булочных. По итогам 2021 года убыток компании составил 2 тыс. руб.

Карина Мамаева

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