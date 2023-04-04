Две женщины пострадали при пожаре в доме на улице Живописной в Ижевске

Сегодня, 4 апреля, около 4:03 в столице Удмуртии на улице Живописной произошел пожар в 8-квартирном доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, к моменту прибытия пожарных из окон второго этажа на помощь звали люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Руководитель тушения пожара отдал приказ на первоочередное спасение людей. Всего специалисты нашли и вывели трех челвоек. Одновременно с этим пожарные проводили разведку на поиск очага возгорания.

В результате пожара пострадали две пожилые женщины 1953 и 1965 годов рождения. Одну из пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом, другую — с ожогами средней степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.