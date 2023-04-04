Промпредприятия Кубани за два месяца произвели продукцию на 58,9 млрд рублей

За январь—февраль 2023 года в Краснодарском крае промышленные предприятия произвели продукцию на 58,9 млрд руб. Индекс промышленного производства текстильных изделий составил 181,9% по отношению к прошлому году, лекарств и медицинских материалов — 175,9%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, в целом индекс промышленного производства за два месяца составил 105,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. По его словам, в регионе также на 38,2% увеличился объем производства электрооборудования, на 19% — металлических и на 18% — резиновых и пластмассовых изделий. Производство мебели в регионе выросло на 6,2%.

На Кубани функционируют около 100 предприятий легкой промышленности, на которых работают 2,5 тыс. жителей. Кроме текстиля, швейные и трикотажные фабрики производят одежду, в том числе экипировку, униформу и школьную форму.

Производством лекарств и медматериалов занимаются около 15 предприятий. Они выпускают лекарственные препараты, инфузионные растворы, бинты, вату, лейкопластырь и другую продукцию для медучреждений.

Татьяна Ручкина

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