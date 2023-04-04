Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:04

Новый глава «ЦТИ Пермского края» избавился от приставки «и. о.»

Никита Морошкин, управлявший ГБУ «Центр технической инвентаризации Пермского края» в должности исполняющего обязанности директора, избавился от приставки «и. о.». Как сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», директором бюджетного учреждения господин Морошкин был назначен 31 марта.

В конце ноября 2022 года Никита Морошкин сменил Александра Штейникова на посту руководителя ЦТИ Пермского края. Тогда господин Морошкин еще числился совладельцем (49% долей) пермской компании «Континент 59», являющейся агентом по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами. Сейчас Никита Морошкин соучредителем ООО «Континент 59» не является.

Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края оказывает услуги по кадастровой оценке, технической инвентаризации, геодезии, картографии, кадастровой деятельности, проектным и изыскательским работам. ЦТИ Пермского края образован в 2003 году, учредителем структуры является краевое минимущество.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...