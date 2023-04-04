Новый глава «ЦТИ Пермского края» избавился от приставки «и. о.»

Никита Морошкин, управлявший ГБУ «Центр технической инвентаризации Пермского края» в должности исполняющего обязанности директора, избавился от приставки «и. о.». Как сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», директором бюджетного учреждения господин Морошкин был назначен 31 марта.

В конце ноября 2022 года Никита Морошкин сменил Александра Штейникова на посту руководителя ЦТИ Пермского края. Тогда господин Морошкин еще числился совладельцем (49% долей) пермской компании «Континент 59», являющейся агентом по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами. Сейчас Никита Морошкин соучредителем ООО «Континент 59» не является.

Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края оказывает услуги по кадастровой оценке, технической инвентаризации, геодезии, картографии, кадастровой деятельности, проектным и изыскательским работам. ЦТИ Пермского края образован в 2003 году, учредителем структуры является краевое минимущество.