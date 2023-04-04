Температурный рекорд обновился в Ижевске 3 апреля

3 апреля в Удмуртии столбик термометра поднялся до рекордных +15,3..+17,6°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Температура воздуха прогрелась до таких значений из-за поступления теплого воздуха с территории Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Так, на метеостанции Ижевск столбик термометра повысился до +17,4°С. Ранее рекорд был отмечен в 1983 году, когда температура воздуха составила +15°С.

При этом сегодня, 4 апреля, столбик термометра окажется на уровне +14..+19°С, а 5 апреля — +13..+18°С.