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Температурный рекорд обновился в Ижевске 3 апреля

3 апреля в Удмуртии столбик термометра поднялся до рекордных +15,3..+17,6°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Температура воздуха прогрелась до таких значений из-за поступления теплого воздуха с территории Казахстана.

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Так, на метеостанции Ижевск столбик термометра повысился до +17,4°С. Ранее рекорд был отмечен в 1983 году, когда температура воздуха составила +15°С.


При этом сегодня, 4 апреля, столбик термометра окажется на уровне +14..+19°С, а 5 апреля — +13..+18°С.

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