Новым главным тренером «Пари НН» стал Сергей Юран

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» расторг контракт с главным тренером Артемом Горловым по соглашению сторон. На эту должность назначен российский футболист и тренер Сергей Юран, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«"Пари НН" должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и всем нам удачи!», — написал господин Никитин.

Слухи о готовящейся отставке господина Горлова появились после крупного поражения «Пари НН» в матче с «Локомотивом» 1 апреля: нижегородский клуб уступил москвичам со счетом 0:4. Однако руководство команды заявило «Матч ТВ», что никаких решений в отношении главного тренера не принималось.

«Пари НН» занимает 13 место в Российской премьер-лиге с 19 очками.

Владимир Зубарев