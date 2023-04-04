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В Челябинске пройдет всероссийский чемпионат ФСБ по рукопашному бою

Чемпионат ФСБ России по рукопашному бою стартует в Челябинске. На Южный Урал съехались около 40 спортивных команд со всех федеральных округов РФ – от Калининграда до Сахалина, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Чемпионат, посвященный 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», пройдет с 4 по 6 апреля. Соревнования состоятся на площадке Челябинского регионального отделения ВФСО «Динамо», которое возглавляет начальник УФСБ России по региону Дмитрий Иванов.

В судейскую коллегию чемпионата включены специалисты из разных регионов РФ. Главным судьей стал вице-президент Общероссийской федерации рукопашного боя по Уральскому федеральному округу, президент федерации рукопашного боя Челябинской области, судья Всероссийской категории Розалин Насибуллин.

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