Сумма для счастья в Ижевске выросла до 175 тысяч рублей

В столице Удмуртии среднемесячная сумма, способная осчастливить опрошенных жителей, составила 175 тыс. руб., сообщает пресс-служба SuperJob. При этом еще в октябре прошлого года для счастья нужно было 155 тыс. руб., в апреле — 160 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что в относительном выражении денежные запросы больше всего выросли в Оренбурге, Санкт-Петербурге, Ижевске и Пензе. Прирост здесь составил порядка 13-18%.

В целом по России для счастья нужно 195 тыс. руб. в месяц. На первом месте по ожиданиям Москва, где размер данной суммы составляет 260 тыс. руб. в месяц, на втором — Санкт-Петербург (230 тыс. руб). Третью строку занимает Владивосток, где денежный эквивалент счастья составляет 220 тыс. руб. в месяц