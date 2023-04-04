Руководитель сельхозкооператива в Башкирии обвиняется в мошенничестве при реализации нацпроекта

Председатель СПОК «Гафурийский» обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», это 39-летняя Любовь Рябова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, руководитель предприятия в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» подала в министерство сельского хозяйства Башкирии заявление на получение субсидии из регионального бюджета на возмещение части понесенных затрат. Также она в 2022 году ежеквартально представляла документы с ложными сведениями о закупке сельхозпродукции у членов кооператива на общую сумму более 6 млн руб.

На их основании кооперативу выделили субсидии в размере 627 тыс. руб., чем причинен ущерб министерству.

Обвиняемая признала вину и возместила причиненный вред. Уголовное дело направят в Гафурийский межрайонный суд.

СПОК «Гафурийский», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Красноусольский Гафурийского района в июле 2019 года. Компания занимается переработкой и консервированием мяса. В 2021 году выручка кооператива составила 1,89 млн руб.

Майя Иванова

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