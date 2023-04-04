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Urent вложит 200 млн рублей в работу проката самокатов в Нижнем Новгороде

Сервис проката самокатов Urent (кикшеринг) инвестирует 200 млн руб. в свою работу в Нижнем Новгороде в этом сезоне. Объем вложений вырастет в два раза по сравнению с 2022 годом, сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе компании.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Средства необходимы на найм сотрудников и закупку новых самокатов. В этом году Urent обновил парк — нижегородцам будут доступны около 2 тыс. новых электросамокатов Ninebot Max Plus. Компания рассчитывает на двукратный рост количества поездок в этом сезоне по сравнению с прошлым.

Urent открыл сезон в Нижнем Новгороде 3 апреля, компания готовится подписать соглашение с мэрией на этот год. Позже прокат возобновит работу в Дзержинске, Кстове и на Бору.

С конца марта в Нижнем Новгороде доступны также самокаты Whoosh.

Анастасия Еремина

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