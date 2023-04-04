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В Челябинске на ремонт трех участков проспекта Ленина выделили 134,9 млн рублей

Объявлен аукцион по поиску подрядчика для ремонта трех участков проспекта Ленина в Челябинске. Начальная цена контракта составляет 134,9 млн руб. Прием заявок ведется до 11 апреля, итоги подведут 13 апреля.

Подрядчику нужно будет отремонтировать участок проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до Цвиллинга, а также два перекрестка — пересечение проспекта с улицей Володарского и Энгельса. Предстоит заменить асфальт и бортовые камни, обустроить пандусы и нанести горизонтальную разметку. Выполнить работы нужно будет до 20 августа этого года.

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