В ростовской Александровке будет построен спорткомплекс с двумя бассейнами

В Ростове на пр. 40-летия Победы в течение двух лет появится новый спортивный комплекс с двумя бассейнами, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, разработка проекта нового объекта уже началась. Завершить ее планируется к концу текущего года. Стоимость проекта составляет 12 млн руб. Финансирование предусмотрено из бюджета города.

На базе спортивного комплекса разместится филиал спортшколы № 11 по водным видам спорта.

«Комплекс будет включать бассейн для плавания 25х25 м., бассейн для синхронного плавания и прыжков в воду 25х16 м., два спортивных зала, административные и вспомогательные помещения»,— написал Алексей Логвиненко.

Анастасия Назарова