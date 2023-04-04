Конкурс по выбору главы Чернушки пройдет в конце мая

В Чернушке объявили конкурс по отбору кандидатур на пост нового главы муниципалитета. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Документы от кандидатов будут приниматься с 12 апреля по 15 мая 2023 года. Конкурс, на котором соискатели представят свои программы развития территории, назначен на 24 мая.

Прежний руководитель Чернушинского округа Михаил Шестаков, возглавлявший муниципалитет с 2007 года, ушел в отставку в конце марта. Исполнять обязанности руководителя округа в период проведения конкурсных процедур по отбору нового главы будет его заместитель Елена Омелина.