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Конкурс по выбору главы Чернушки пройдет в конце мая

В Чернушке объявили конкурс по отбору кандидатур на пост нового главы муниципалитета. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Документы от кандидатов будут приниматься с 12 апреля по 15 мая 2023 года. Конкурс, на котором соискатели представят свои программы развития территории, назначен на 24 мая. 

Прежний руководитель Чернушинского округа Михаил Шестаков, возглавлявший муниципалитет с 2007 года, ушел в отставку в конце марта. Исполнять обязанности руководителя округа в период проведения конкурсных процедур по отбору нового главы будет его заместитель Елена Омелина.

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