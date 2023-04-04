Губернатор Прикамья заявил, что власти должны исключить строительство домов без социнфраструктуры

Участники аппаратного совещания правительства и краевой администрации у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина обсудили предварительные результаты публичных слушаний по проекту изменения Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). По сведениям пресс-службы правительства региона, глава краевого минимущества Лариса Ведерникова сообщила, что публичные обсуждения проекта завершились 23 марта. «Всего от жителей города и экспертов поступило более 400 различных предложений. Заключение о публичных слушаниях будет оформлено в один документ, который в ближайшее время будет опубликован на сайте администрации города Перми»,— сообщила министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Махонин поручил минимуществу изучить предложения, поступившие во время публичных слушаний, и рассмотреть их на комиссии по ПЗЗ. «Наша задача — выстроить развитие градостроительной деятельности таким образом, чтобы в будущем исключить строительство многоэтажек-муравейников во дворах без обеспечения жителей социальной инфраструктурой. Развитие территорий должно осуществляться в соответствии со всеми нормативами — по дорогам, необходимым социальным объектам»,— подчеркнул глава региона.

Правила землепользования и застройки регулируют порядок предоставления, использования и охраны земельных участков. Разработкой проекта изменений в ПЗЗ занимается Институт территориального планирования города Перми по заказу Института регионального и территориального планирования Пермского края . Изменения в первую очередь коснулись границ территориальных зон, а также установления соответствия с перечнем видов разрешенного использования участков и параметров их предельной этажности. Изменения в ПЗЗ разрабатывались вслед за новым генпланом Перми, утвержденным недавно. Обновленный генплан ориентирован на развитие Перми как компактного города. Однако в новой версии генплана уделяется больше внимания вопросам экологии, безопасности и защиты окружающей среды.